la Repubblica – ADL lavora sotto traccia: cerca l’accordo per il rinnovo di Osimhen e Zielinski.

Aurelio De Laurentiis, dopo un mese trascorso a Castel Volturno, è ritornato a Roma ed ha deciso di riprendere i dialoghi con il procuratore di Victor Osimhen, Calenda, per riaprire il capitolo rinnovo. I due di sono incontrati giovedì a Napoli: “Il Napoli prova a lavorare sotto traccia per riallacciare i rapporti in merito al rinnovo del contratto che è diventato complicato dopo i tanti incontri estivi andati a vuoto. Il presidente parla con l’entourage di Osimhen e con quello di Zielinski per verificare la possibilità di un accordo“.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Primo incontro Mazzarri-tifosi, con lui Osimhen: selfie e autografi dopo l’allenamento

Aggiornamenti da Castel Volturno: condizioni Osimhen e Demme. Prima decisione di Mazzarri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Gudmundsson rinnova con il Genoa fino al 2027