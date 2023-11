Probierz annuncia: Zielinski salterà il match con la Lettonia per influenza.

Durante un’intervista rilasciata per la stampa locale, il ct della Polonia Michal Probierz, ha dichiarato che Piotr Zielinski non sarà a disposizione per l’amichevole contro la Lettonia. Dopo l’amaro pareggio nel match contro la Repubblica Ceca, che costringerà i polacchi a sperare nei play-off, il commissario tecnico ha fatto sapere che per il calciatore del Napoli non si tratta di un infortunio, ma solo di una sindrome influenzale. Piotr è rimasto in albergo nonostante i tentativi dello staff medico, i quali hanno sperato di riuscire a recuperarlo fino all’ultimo.

