La Gazzetta dello Sport – Lobotka pilastro centrale: Mazzarri lo attende con impazienza.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere quanto Stanislav Lobotka sia essenziale per la realizzazione dei piani di Walter Mazzarri. Il tecnico lo attende con impazienza: “Non esiste, infatti, un sostituto naturale dello slovacco, felicissimo per aver conquistato la partecipazione alla prossima rassegna continentale. Che la linea mediana sia composta da tre o cinque calciatori, sarà sempre lui il cervello delle operazioni.

Detta i tempi, spezza i raddoppi e laddove possibile verticalizza con rapidità. Anche per questo l’allenatore attende impaziente di poterci lavorare, così da costruire intorno alle sue geometrie il Napoli che verrà”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Primo incontro Mazzarri-tifosi, con lui Osimhen: selfie e autografi dopo l’allenamento

Aggiornamenti da Castel Volturno: condizioni Osimhen e Demme. Prima decisione di Mazzarri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Gudmundsson rinnova con il Genoa fino al 2027