La Gazzetta dello Sport – Fabian Ruiz: “Pentito di aver lasciato Napoli? No, sono contento! A Parigi ho vinto”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha intervistato Fabian Ruiz. L’ex Napoli ha parlato della sua esperienza in azzurro e quella al Psg: “Pentito di aver lasciato Napoli? No, no, al contrario: sono contento per tutti. Per me, che a Parigi ho conquistato il mio primo titolo in carriera, e per Napoli, la città, la squadra, i miei ex compagni. Sono legatissimo a quell’ambiente, si sono meritati il titolo per come vivono il calcio, in maniera incredibile, assoluta. Diciamo che finalmente hanno portato a termine un lavoro iniziato anni prima. È chiaro che mi avrebbe fatto piacere vincerlo prima da protagonista, lì con loro, ma nessun pentimento, solo felicità. A Parigi ho vinto e sto benissimo”.

Sulle difficoltà del Napoli: “Lo so. A Parigi vivo con un amico napoletano che tifa e quest’anno soffre, però io gli ricordo che lo scorso anno si è divertito tanto. Evidentemente qualcosa è andato storto ma non so cosa sia successo sinceramente”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Primo incontro Mazzarri-tifosi, con lui Osimhen: selfie e autografi dopo l’allenamento

Aggiornamenti da Castel Volturno: condizioni Osimhen e Demme. Prima decisione di Mazzarri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Gudmundsson rinnova con il Genoa fino al 2027