Adani su Mario Rui: “In Napoli-Fiorentina ha sbagliato quasi tutto”

Daniele Adani ha parlato della prestazione di Mario Rui in Napoli-Fiorentina.

Daniele Adani, ex difensore, è intervenuto a Bobo Tv ed ha parlato della sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. Adani ha parlato in particolare di Mario Rui, bocciando nettamente la sua prestazione.

“La partita del Napoli andava condotta in maniera diversa e non può essere un discorso di valori, si parla di testa. Mario Rui, ad esempio, a Bergamo aveva fatto più chiusure determinanti nelle diagonali strette in area di rigore. Però il portoghese chiudeva e ripartiva perché poi il Napoli costruiva le azioni da gol per vincere contro l’Atalanta. Invece domenica Mario Rui ha sbagliato quasi tutto. È forte, ma davvero ha sbagliato quasi tutto. La sconfitta del Napoli è grave perché non capitano tante occasioni così.”

