Galderisi: “Attenzione a perdere i giocatori importanti! Mertens e Milik lo sono per il Napoli”

Giuseppe Galderisi, a Marte Sport Live, parla della situazione attuale del calcio italiano per effetto della pandemia dovuta al cotronavirus e di giocatori importanti che il Napoli non dovrebbe perdere ovvero Milik e Mertens.

Questo quanto detto da Galderisi:

“Non saprei indicare una ricetta per il calcio, non spetta a me. Ho organizzato per la mia squadra, la Vis Pesaro, questo periodo e poi vedremo cosa succederà. Non sappiamo se la serie C riprenderà, il calcio non è soltanto la serie A.

Mi auguro che la serie A possa dare grande forza a tutti. Petagna? Il Napoli lo ha già preso, sono scelte della società. Farei molta attenzione a perdere i giocatori importanti. Milik è un attaccante di livello, Mertens fa la differenza e ha fatto la storia. Credo che Gattuso e il club stiano decidendo cosa fare in futuro”. Conclude Galderisi.

