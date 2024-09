Corriere dello Sport – Conte cambia registro: ora c’è più scelta a centrocampo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle ultime idee di Antonio Conte: “Con il 4-3-3 lo scorso anno il Napoli è arrivato decimo. Forse si è rassegnato. Oppure è diventato saggio. Sa che la discussione sul sistema di gioco rischia di diventare un tormentone. Anche perché adesso il Napoli non ha più solo Anguissa e Lobotka a centrocampo: ci sono i due scozzesi più Folorunsho (cui Conte ha dedicato una risposta formale che non ci è parsa figlia di un particolare trasporto)”.

Il focus sui due scozzesi: “Ci alzano il livello, portano competizione interna. Creare nel tempo una rosa competitiva dove ci sia concorrenza, dove nessuno abbia il posto garantito, in modo da non ragionare da provinciali ma da club che ha ambizione di competere per qualcosa di importante”. Traduzione: per vincere qualcosa, devi avere anche Anguissa o McTominay in panchina. Altrimenti resti provinciale e non vinci niente. Fine della traduzione”.

