Napoli, allenamento personalizzato per Di Lorenzo ed Anguissa: il report

La SSC Napoli pubblica il report dell’allenamento odierno della squadra.

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria con il Torino e due giorni di riposo. La squadra si prepara per concludere al meglio la stagione di campionato 2021/2022 ed oggi si è infatti allenata come di consueto al Konami Training Center.

Poche novità in questa seduta di allenamento, tutte riportate dalla SSC Napoli, che non smette di rendere partecipi i tifosi circa ciò che accade quotidianamente. Nella giornata di oggi Zambo Anguissa e Giovanni Di Lorenzo hanno svolto una seduta di allenamento a parte. Faouzi Ghoulam è invece tornato in gruppo ed ha svolto la seduta con i compagni quasi fino alla fine.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1524047306676482049?s=20&t=DHLU6C61f93HT_gSXDafLA

