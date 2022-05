Marolda critica ADL: “Non sa fare comunicazione, paradossale su Spalletti: vi spiego”

La critica di Marolda, su ADL e il modo di fare comunicazione

Francesco Marolda, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8, commentando le dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis in occasione della cerimonia Maradona. Di seguito le sue parole.

Marolda critica ADL

“In merito alle dichiarazioni rilasciate a Palazzo San Giacomo, De Laurentiis è stato come sempre un po’ paradossale nelle sue dichiarazioni. Prima ha elogiato il lavoro di Spalletti e il lato umano, per poi dire che se vuole può andare via. Non mi ha convinto nemmeno il discorso sulla Filmauro che andrebbe spostata a Napoli. Nonostante quello che sento dire, il presidente azzurro non sa fare comunicazione. Questa dovrebbe unire, mentre ADL è molto divisivo”.

