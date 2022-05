Napoli, Lozano: “Notizie sul mio futuro valide se fatte da me o dai miei agenti”

Hirvingo Lozano pubblica un post sul proprio account Instagram e si esprime a proposito del suo futuro con il Napoli.

Negli ultimi giorni sono circolate delle voci sul futuro di Hirving Lozano. L’attaccante messicano ha voluto mettere a tacere tutti i rumors degli ultimi giorni pubblicando un lungo post sul suo profilo Instagram. Le parole del giocatore non lasciano spazio a dubbi: Lozano invita tutti a non considerare le notizie dei giorni scorsi, ribadendo che le uniche persone che sanno la verità circa la questione sono lui ed i suoi agenti.

Di seguito il post pubblicato:

“In relazione ad alcune voci ed interviste a terzi che circolano su internet, ritengo opportuno chiarire che qualsiasi comunicazione sulla mia carriera e sul mio futuro è valida solo quando proviene dalla mia voce e/o da quella dei miei agenti. Gli argomenti relativi alle mie attività professionali vengono discussi solo all’interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori, familiari e amici non partecipano. Nessuno, quindi, è a conoscenza di piani, impegni e attività; qualsiasi commento in merito è dunque da ritenersi privo di qualsivoglia certezza e deve essere considerato solo come una mera speculazione.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, allenamento personalizzato per Di Lorenzo ed Anguissa: il report

Marolda critica ADL: “Non sa fare comunicazione, paradossale su Spalletti: vi spiego”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici