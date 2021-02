Mazzarri, la confessione: “Dopo la Supercoppa di Pechino non volevo più allenare”

Mazzarri, dopo anni parla della finale di Pechino

Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, attraverso la sua autobiografia è tornato a parlare anche della finale di Supercoppa che si giocò a Pechino tra Napoli e Juventus. Ecco quanto riportato:

La partita è finita undici contro nove e ovviamente i nove eravamo noi, dopo le ingiuste espulsioni di Pandev e Zuniga… Eravamo talmente furibondi che non ci siamo presentati alla premiazione. Un giocatore della Juventus protestava con un guardalinee? Non accadeva nulla. Ha protestato Pandev? Cartellino rosso. Ancora oggi penso che il Napoli non abbia perso quella Supercoppa, mi sarebbe piaciuto rigiocare la finale ad armi pari. Si poteva soccombere, non in quel modo. La disparità di valutazione è stata clamorosa, da lì è nata la scelta, ponderata, di disertare la premiazione. Si era appena toccato il fondo e volevamo che il mondo se ne accorgesse. In quei momenti ho anche pensato di non allenare più.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Milan sulle tracce di Thauvin. Può arrivare da svincolato

Napoli-Atalanta, streaming e tv: dove vedere la semifinale di andata di Coppa Italia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“No a Draghi se dice che si va a votare nel 2023”, dice Salvini