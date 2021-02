Napoli-Atalanta, streaming e tv: dove vedere la semifinale di andata di Coppa Italia

Napoli-Atalanta – Come seguire la partita in streaming e tv

Napoli-Atalanta in streaming e in tv: ecco dove vederla e come seguirla.

Napoli-Atalanta – L’incontro di calcio tra le due formazioni è in programma mercoledì 3 febbraio con fischio di inizio previsto alle ore 20:45. Il match è valido per la semifinale di andata di Coppa Italia.

La partita sarà trasmessa in tv su Rai 1.

L’incontro potrà essere seguito anche in diretta radio su Radio Kiss Kiss Napoli clicca qui e su Radio Kiss Kiss Italia clicca qui.

Napoli-Atalanta sarà disponibile anche in diretta streaming sul portale della Rai RaiPlay: occorrerà accedere al sito www.raiplay.it e selezionare la finestra dell’evento, o in alternativa utilizzare l’app ufficiale scaricandola su smartphone o tablet.

Inoltre, la partita potrà essere seguita su una tv di ultima generazione, come lo è una smart tv, su cui scaricare l’app ufficiale Dazn, oppure collegando il proprio televisore ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e scaricare l’app ufficiale Dazn.

