Calciomercato, il Milan sulle tracce di Thauvin. Può arrivare da svincolato

Calciomercato, Thauvin vicino al Milan

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha messo in cima alla lista dei desideri Florian Thauvin del Marsiglia. I rossoneri sono sulle sue tracce da diversi mesi, visto il suo contratto in scadenza con il club francese e l’ormai certa partenza a parametro zero. Il Napoli nelle scorse settimane aveva fatto qualche sondaggio, ma visto l’evolversi continua della situazione legata alla guida tecnica ha abbandonato questa pista. Nelle ultime ore, l’entourage del calciatore avrebbe avviato le trattative con il Milan in cerca dell’accordo per un trasferimento a giugno.

