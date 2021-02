NAPOLI-ATALANTA – Le formazioni ufficiali

Napoli-Atalanta, formazioni in campo alle ore 20:45

Napoli-Atalanta – È quasi tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia 2020-21 tra il Napoli di Rino Gattuso e l’ Atalanta di Gian Piero Gasperini. Squadre in campo alle ore 20:45.

Queste le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne.

A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Petagna, Cioffi.

Allenatore: Gattuso.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic, Pasalic.

Allenatore: Gasperini