Coronavirus, l’OMS avverte: non vi sono prove che l’infezione dia l’immunità

Coronavirus – L’OMS avverte non vi sono prove che l’infezione dia l’immunità a quanti sono guariti dal Covid-19, sottolineando che non escludono l’ipotesi di poter ammalarsi di nuovo.

L’avviso rimarcato più volte è per tutti i governi; non vi sono prove “che persone guarite dal Covid-19 che hanno gli anticorpi siano protetti da una seconda infezione”. L’Organizzazione mondiale per la Sanità dichiara inoltre di essere in generale a favore dei test per individuare chi ha sviluppato anticorpi “in quanto sono critici per la comprensione dell’estensione dell’infezione e dei fattori di rischio associati”. Tuttavia si fa notare che tali esami sierologici non sono in grado di determinare se gli anticorpi possono difendere da una seconda infezione. Inoltre sono stati posti sul mercato globale diversi test per individuare gli anticorpi ma la loro attendibilità e accuratezza deve essere ulteriormente vagliata. (Adnkronos)

