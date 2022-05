Questione di moduli – Spezia-Napoli, previsione tattica e probabili formazioni

Domenica 22 maggio il Napoli affronterà lo Spezia allo Stadio Alberto Picco.

Il campionato di Serie A 2021/2022 sta volgendo al termine ed il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la sua ultima sfida: quella contro lo Spezia di Thiago Motta. Quella del Napoli è stata una stagione abbastanza positiva. Fino a poche settimane fa la squadra era in piena corsa per lo Scudetto, ma alla fine il sogno è sfumato a causa di qualche sconfitta o pareggio di troppo. Il Napoli ha comunque conquistato il podio della classifica piazzandosi al terzo posto, di conseguenza ha avuto accesso alla prossima stagione di Champions League.

Anche lo Spezia di Thiago Motta ha concluso questo campionato nel migliore dei modi. Il club ha avuto le sue difficoltà, ma la scorsa settimana ha raggiunto l’obiettivo salvezza grazie alla vittoria contro l’Udinese. Adesso la squadra è in posizione numero 16 con 36 punti, tuttavia la permanenza in Serie A è assicurata per la prossima stagione.

Il Napoli di Luciano Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti continua ad allenarsi a Castel Volturno in vista del match di domenica prossima. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Hirving Lozano, che è stato costretto ad andare in Messico per un intervento alla spalla. Per quanto riguarda i restanti giocatori, salvo imprevisti Luciano Spalletti dovrebbe avere tutti a disposizione.

Di seguito ecco riportata la probabile formazione azzurra: NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Mertens, Insigne; Osimehn.

Lo Spezia di Thiago Motta

La situazione in casa Spezia è un po’ diversa. Il club ligure dovrà fare a meno di quattro giocatori. Il primo è Simone Bastoni che recentemente ha avuto a che fare con un operazione alla spalla. Altri due probabili assenti sono Colley e Hristov, che stanno combattendo rispettivamente con una lesione al flessore ed una al polpaccio. Infine c’è lo squalificato Gyasi.

La probabile formazione della squadra di casa è la seguente: SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Nikolaou, Erlic, Reca; Maggiore, Kiwior; Agudelo, Kovalenko, Verde; Manaj.

Tattica Spezia-Napoli

Per la partita che andrà in scena allo Stadio Alberto Picco il prossimo 22 maggio i partenopei devono stare attenti soprattutto all’attaccante Daniele Verde. Il giocatore è stato uno dei principali artefici della salvezza dello Spezia. Nelle ultime gare infatti non è passato inosservato: in tre partite ha collezionato due gol e due assist. Ovviamente anche il club azzurro ha le sue risorse ed anche in questo caso gli attaccanti potrebbero essere la soluzione ideale. Il Capitano Lorenzo Insigne ha voglia di lasciare il segno fino alla fine, così come l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, poiché potrebbe essere l’ultima gara con la maglia del Napoli anche per lui.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – De Laurentiis su Koulibaly-Barcellona e possibili scambi con il Barça

Novità per i biglietti Spezia-Napoli: prezzi e modalità d’acquisto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici