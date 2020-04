CdM – Rivoluzione in attacco per il Napoli: in sei possono partire

Rivoluzione in attacco per il Napoli, in sei possono andare via: Lozano, Younes, Llorente, Callejon, Milik e Mertens che ancora non accetta la proposta di ADL.

Rivoluzione in attacco per il Napoli: Lozano verso l’addio

Notizie Calcio – Il Corriere del Mezzogiorno evidenzia la possibile rivoluzione in attacco per il Napoli: ecco quanto si legge si legge:

Il volto-copertina dell’attacco azzurro è quello di Dries Mertens, il «sì» del belga alla proposta di De Laurentiis ancora non arriva, il Chelsea è la sirena che lo incanta di più. Ci sono anche l’Inter e il Monaco ma i Blues sono più avanti, ci sono contatti diretti con Lampard.

La rivoluzione mette nel mirino soprattutto l’attacco: solo Insigne e Politano rappresentano oggi dei punti fermi, poi arriverà Petagna dalla Spal. Sei attaccanti su otto sono in bilico, inghiottiti nell’incertezza di contratti in scadenza, questione multe e investimenti che non hanno reso.

Come Lozano. Per lui potrebbe prendere corpo una trattativa con l’Everton di Ancelotti.

Younes è fuori dalla lista Champions, a gennaio ha rifiutato tante opportunità, la sua esperienza al Napoli è agli sgoccioli. Llorente andrà via, potrebbe chiudere la carriera alla Real Sociedad.

Per Callejon non c’è l’accordo sul rinnovo e ci sono le proposte di Valencia e Siviglia. Sul prolungamento del contratto di Milik, in scadenza nel 2021 le parti sono ancora distanti. Il Nizza non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni per Ounas.

