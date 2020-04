Umtiti in uscita dal Barcellona, il Napoli prova il colpo

Il Barcellona vuole cedere Umtiti, il Napoli prova a sfruttare l’occasione

In casa Barcellona non si placano le polemiche, e alcuni giocatori potrebbero salutare il club a fine stagione. Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, tra i possibili partenti figura anche il difensore Samuel Umtiti campione del mondo con la Francia nel 2018. L’intenzione del club Catalano è qualle di ridurre il pesante monte ingaggi vista la delicata soluzione finanziara, così il difensore Francese è finito sulla lista dei partenti. Il Napoli osserva la situazione e cerca di capire come muoversi, perchè il centrale difensivo interessa parecchio al club azzurro e può rappresentare una grande occasione di mercato. Il club ritiene Umtiti il sostituto ideale nel caso di una cessione di Koulibaly, che è sempre nelle mire di molti top club in Europa . Il Barcellona per la cessione chiede una cifra intorno 50 milioni di Euro, ma i cattivi rapporti tra dirigenza e calciatore, che nel frattempo continua ad autodichiararsi incedibile, potrebbero far scendere notevolmente il prezzo del catellino. Il Napoli resta alla finestra, aspettando l’evolversi della situazione per poi piazzare l’offerta ed assicurarsi le prestazioni del possente centrale difensivo.

