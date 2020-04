Stefano De Martino, che attacco a Feltri:”E’ rimasto fermo al 1800″ [FOTO]

Stefano De Martino attraverso i social ha riposto ai continui attacchi di Feltri al Sud

Attraverso i suoi canali social, Stefano De Martino ha risposto agli attacchi di Feltri contro il Sud. Il conduttore originario di Torre Annunziata ha voluto dire la sua in merito:

“Io mi ricordo poche cose della storia a scuola ma mi stava antipatico Metternich, un cancelliere austriaco dell’800 che per disprezzare l’Italia disse ‘L’Italia è solo un’espressione geografica’, volendo intendere che, essendo divisa in tanti piccoli stati e staterelli, sempre occupati a litigare fra loro, non poteva avere nessuna considerazione. Ora a sentire certe dichiarazioni, mi sembra che più di qualcuno sia rimasto fermo al 1800. Io sinceramente voglio guardare avanti“.

