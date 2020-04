Mertens campione vero:”Mi sento napoletano, donerò la mia maglia del record” [VIDEO]

Dries Mertens sempre più legato alla città, metterà la maglietta di Napoli-Barcellona all’asta di beneficenza

Bel gesto di Dries Mertens, che ha deciso di contribuire alla raccolta fondi Je sto vicino a te, ideata dalla fondazione Ferrara-Cannavaro che ha come obiettivo quello di aiutare le famiglie napoletane in difficoltà. All’iniziativa parteciperanno tanti personaggi noti, e non solo gli sportivi. Il Belga ha deciso di donare la sua maglietta indossata in occasione di Napoli-Barcellona, quando con un gol ai blaugrana è diventato il miglior marcatore della storia del club azzurro con 121 reti. Lo stesso Mertens attraverrsoun video ha comunicato ai tifosi la sua partecipazione all’iniziativa: “Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la fondazione Cannavaro-Ferrara. Per questo motivo dono la maglia di Napoli-Barcellona, partita nella quale ho eguagliato il record di gol in maglia azzurra di Marek Hamsik. E’ una maglia molto importante per me. Un abbraccio e forza Napoli, ciao”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Gattuso ha già deciso il suo futuro. Ora tocca a De Laurentis

Reddito di emergenza: chi lo percepirebbe e per quanti mesi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il via libera al Mes compatta la maggioranza