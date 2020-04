Napoli, Gattuso ha già deciso il suo futuro. Ora tocca a De Laurentis

Gattuso vuole restare e aprire un ciclo in azzurro, De Laurentis ci pensa

Come riportato dall’edizinoe odierna de Il Mattino, Gennaro Gattuso ha le idee chiare sul suo futuro. Infatti, l’attuale tecnico azzurro avrebbe scelto di restare all’ombra del Vesuvio per avviare un nuovo ciclo sulla panchina del Napoli. Nel suo contratto è prevista una clausola che gli permetterebbe di comunicare al club Partenopeo la rescissione unilaterale del contratto che lo lega al club azzurro fino al 30 giugno del 2021, che però gli costerebbe 350mila euro. Poi è prevvista una seconda scadenza, l’8 Giugno, dove invece è De Laurentis che potrebbe decidere di non proseguire il rapporto con l’allenatore. Nonostante non ci siano voci di rinnovo da molto tempo, la questione non è per niente archiavata. Prima del lockdown ADL aveva in programma un appuntamento con Jorge Mendes per discutere sia della posizione di Gattuso che di Ghoulam, e l’intenzione è quella di offrire al tecnico un contratto di tre anni con adeguamento economico. La scelta di confermare l’attuale tecnico azzurro potrebbe dare continuità anche sul piano tecnico-tattico, visto che prima della sosta forzata a causa della pandemia del coronavirus, il Napoli aveva ripreso la marcia verso un posto in Europa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Reddito di emergenza: chi lo percepirebbe e per quanti mesi

Fondazione Cannavaro-Ferrara – La “10” di Maradona via per 55mila euro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Berlusconi sogna “l’unità profonda della nazione”