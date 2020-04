Pistocchi replica a un tifoso Juventino:”Ecco perchè siete emarginati”

Dura risposta di Maurizio Pistocchi ad un tifoso Juventino che lo provocava attraverso i social

Attravero il suo account Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi, ha risposto ad un tifoso della Juventus che l’aveva apostrofato in maniera colorita dopo aver riportato le parole di Lukaku in merito alla partita tra Inter-Cagliari dove a detta del giocatore Belga in molti quel giorno avevano debbre. Ecco la risposta: Anche gli ipodotati come voi dovrebbero sapere che il 21.1, data di Inter-Cagliari, non esistevano casi di coronavirus e non era previsto il tampone. D’altronde, è per questo motivo che la vita vi ha emarginato e retrocesso in serieB”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Umtiti in uscita dal Barcellona, il Napoli prova il colpo

Caso Feltri, l’Agcom avvia un procedimento contro RTI

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Per Di Maio, “sul Mes bisogna essere pragmatici”