Radio Kiss Kiss Napoli – Zazzaroni: “Conte ha ragione, l’obiettivo del Napoli è la Champions”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto in diretta a ‘Radio Goal’: “L’obiettivo del Napoli è quello di tornare in Champions, Conte ha ragione a ragionare in quel modo in conferenza stampa, ma vi assicuro pensa solo a vincere. Questo è anche la sua condanna. Sa che non ha ancora una squadra pronta per lo scudetto, ma sa che lo può diventare.

Tutti a parlare dell’Atalanta di ieri, ma sono anni che è lì in alto giocando sempre ad altissimi livelli. Sono tranquillo perché questo Napoli può migliorare. Il Napoli è primo in classifica senza rubare l’occhio, figuriamoci quando il lavoro di Conte si vedrà. Questo Napoli ha Lukaku come riferimento centrale che gioca sempre spalle alla porta, il gioco del Napoli adesso è diverso, con due esterni che pressano alti. Lukaku deve crescere. Ieri ho visto male Politano e Kvara. Inter in crisi non l’ho ancora vista, fa spavento ed ha tante soluzioni, forse subisce un po’ di più, ma è la squadra più forte, favorita assoluta per vincere lo scudetto”.

