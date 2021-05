Ravezzani: “Gli ultras della Fiorentina vogliono la Juve fuori, la richiesta alla squadra”

Ravezzani svela un retroscena legata ai tifosi della Fiorentina

In diretta ai microfoni di Punto Nuovo Show è intervenuto il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, che ha svelato un retroscena legato alla sfida tra Fiorentina e Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Mi hanno riferito che gli ultras della Fiorentina molto presenti e vicini alla squadra hanno detto o diranno alla squadra di fare col Napoli una gara ‘al minimo indispensabile’ per non consentire alla Juve di raggiungere la Champions. E’ un po’ come la situazione alla Lazio-Inter di qualche anno fa per evitare lo scudetto alla Roma. Quindi, se la Fiorentina dovesse contribuire a far un dispetto alla Juve, gli ultras non sarebbero esattamente dispiaciuti. Rispetto al 2018, da come mi dicono, estromettere la Juve dalla Champions mi dicono che potrebbe esser l’opzione favorita dalla tifoseria viola. Non sto dicendo che la Fiorentina giocherà a perdere con il Napoli, sia chiaro.”

