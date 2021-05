Inter, Conte: “Contro la Juventus gara importante, vale 3 punti come le altre”

Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Juventus

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della sfida contro la Juventus, match molto importante per l’ambizione Champions dei bianconeri. Ecco quanto dichiarato:

“Nel corso di una stagione ci sono delle partite che ti mettono di fronte ai più forti e ti dicono a che livello sei. Vincere contro la squadra che per nove anni di seguito aveva conquistato lo Scudetto e dalla quale l’Inter aveva un gap da colmare ha significato molto a livello di autostima, di consapevolezza nei propri mezzi. Da questo punto di vista è stata una vittoria molto importante. C’era comunque un rischio, cioè che rimanesse una gara fine a se stessa: poteva diventare un boomerang, avresti potuto pensare di essere forte e magari rilassarti. Invece siamo stati molto bravi: l’abbiamo capitalizzata nella giusta maniera, le abbiamo dato la giusta importanza e abbiamo proseguito lungo la nostra strada. Ogni partita vale tre punti ed è l’unica cosa a cui devono pensare i giocatori e tutto l’ambiente. Quando affronti squadre come Juventus, Milan, Napoli, Atalanta e così via il tasso di difficoltà è più elevato. Ma il campionato si vince in 38 partite, tutte valgono allo stesso modo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ravezzani: “Gli ultras della Fiorentina vogliono la Juve fuori, la richiesta alla squadra”

Angelini accusa: “Hanno fermato il dominio Juve con arbitraggi scandalosi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Solinas, da Speranza conferma zona gialla da lunedì