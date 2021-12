L’ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Nel corso di Radio Goal, Calaiò ha usato parole durissime, soprattutto nei confronti di Lozano:

“È meglio che ognuno si rimbocchi le maniche, si faccia un esame di coscienza prima del girone di ritorno. Non che uno dichiara di voler andare in un top club e poi sbaglia da solo davanti alla porta come Lozano”.