Corriere dello Sport – Novità in attacco con la Juve: Politano torna dal 1′

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima sfida contro la Juventus. Nonge non recupera in tempo, e al posto di Raspadori, Calzona valuta l’inserimento di Politano dal primo minuto. Affiancherà la solita coppia formata da Kvaratskhelia e Osimhen. Ieri, in occasione della seduta di scarico a Castel Volturno, Osimhen ha dato buone impressioni, confermando di aver chiesto il cambio solo ed esclusivamente per stanchezza. Intanto confermato titolare.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

