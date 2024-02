La Gazzetta dello Sport – Ag. Kvaratskhelia: “Futuro? A maggio sarà tutto più chiaro”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle parole dell’agente di Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha confermato l’interesse del Psg e Barcellona nei confronti del suo assistito. Le parole non sono incoraggianti “a maggio sarà tutto più chiaro” ha esordito.

La rosea inoltre aggiunge: “A maggio mancano tre mesi e tutti sanno che Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Kvara dovranno incontrarsi per parlare di rinnovo, che senso ha ritornarci ora, in un momento negativo per il Napoli e di grande difficoltà per lo stesso Khvicha, sostituito nelle ultime due gare dopo prove mediocri? La sensazione è che Jugeli voglia mettere pressione al Napoli, con modi da rivedere”.

