Tegola per Allegri in vista della trasferta a Napoli: out due big

Tegola per Allegri in vista della trasferta a Napoli

Tegola per Massimiliano Allegri in vista della trasferta a Napoli, il tecnico dovrà fare a meno di due big: Adrien Rabiot e Weston McKennie. Gli accertamenti effettuati questa mattina, dai due giocatori bianconeri, hanno confermato per entrambi quanto era già trapelato ieri, dopo la sfida contro il Frosinone: il francese ha lussato l’alluce del piede destro, lo statunitense una spalla.

Ancora da stabilire le esatte tempistiche del loro recupero, ma è certo che tutti e due non potranno essere a disposizione di Massimiliano Allegri per l’impegno di campionato di domenica. A centrocampo i bianconeri avranno quindi una mini-emergenza da gestire, per la quale si lavorerà nei prossimi giorni. A riportarlo è ilbianconero.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report allenamento Napoli: Ngonge lavoro personalizzato in palestra

Corbo su Calzona: “Tecnico senza complessi. I cambi rianimano il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”