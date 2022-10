Napoli-Bologna, Spalletti ha lanciato un messaggio ai giocatori

Luciano Spalletti ha lanciato un messaggio ai giocatori del Napoli in vista della sfida contro il Bologna al Maradona.

Domani pomeriggio il Napoli sfiderà il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti ha invitato i suoi giocatori a non sottovalutare l’avversario. Nonostante il club emiliano abbia trovato la vittoria solo una volta dall’inizio della stagione ha voglia di riscatto, soprattutto dopo il cambio dell’allenatore.

“Il Bologna nelle ultime tre partite ha portato a casa un solo punto con il pareggio contro la Sampdoria. Il tecnico dei felsinei è alle prese con il dubbio Arnautovic, il centravanti che comanda la classifica marcatori in compagnia di Immobile. L’austriaco ha segnato sei degli otto gol realizzati dal Bologna in campionato (il 75%) e sarà fondamentale capire quanto lavoro in gruppo riuscirà a fare nella rifinitura odierna. Spalletti – si legge – insiste sulla testa dei suoi ragazzi, ha messo in guardia la squadra sulle motivazioni suppletive che avranno tutti gli avversari per alimentare l’orgoglio di fermare la capolista dopo nove vittorie consecutive.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

