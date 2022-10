Formazione Napoli-Bologna: tre ballottaggi in corso per Spalletti

Luciano Spalletti sta definendo la formazione del Napoli per la sfida contro il Bologna, attualmente ci sarebbero tre ballottaggi.

Domenica 16 ottobre alle ore 18 il Napoli ospiterà il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione della decima giornata di campionato. Luciano Spalletti è alle prese con tre dubbi per quanto riguarda la formazione titolare da schierare in campo.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in merito alla questione:

“Ovvero: Meret in porta; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui al posto di Olivera sulle fasce, e una coppia centrale ancora da decifrare: è nel vivo la sfida in famiglia, Ostigard-Juan Jesus, per decretare il partner di Kim. Nel tridente, Politano è in vantaggio su Lozano e Raspadori su Osimhen. E il terzo uomo non si tocca: Kvara.”

