Napoli, Koulibaly chiedeva di andar via da quattro anni

Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano Kalidou Koulibaly voleva lasciare il Napoli da ben quattro anni.

Kalidou Koulibaly ha lasciato il Napoli dopo un percorso durato otto anni. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano è intervenuto proprio sul difensore senegalese ai microfoni di Tele A. Secondo Malfitano, Koulibaly era intenzionato ad a lasciare il club campano già quattro anni fa, facendolo presente anche al Presidente Aurelio De Laurentiis.

Di seguito le sue parole:

“Da quattro anni Koulibaly chiedeva in maniera costante al patron Aurelio De Laurentiis e alla società azzurra di essere ceduto. Riteneva concluso ormai il suo percorso a Napoli e desiderava fare una nuova esperienza in un club internazionale di primissima fascia. Il Presidente si diceva pronto ad accontentarlo, ma solo se sarebbe arrivata un’offerta soddisfacente per tutti.”

