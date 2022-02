Lotta scudetto, parla Allegri.

Il tecnico bianconero, nel post partita di Atalanta-Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, ecco le sue parole:

“Chi vince il campionato? L’ho detto da settembre, per me vince l’Inter. Con tutto rispetto per Milan e Napoli, ma ieri è stato un passaggio importante dell’Inter“