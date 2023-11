Napoli, De Laurentiis avrebbe tre opzioni per sostituire Garcia

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe in mente tre opzioni per sostituire l’attuale allenatore Rudi Garcia.

L’odierna edizione de Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata brevemente sulla situazione in casa Napoli, in particolare sulla panchina azzurra attualmente occupata da Rudi Garcia.

Secondo quanto si legge il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis vorrebbe terminare la stagione con il tecnico francese, tuttavia starebbe già pensando alla prossima stagione. A tal proposito ci sarebbero tre nomi da egli graditi.

Ecco in seguito le parole riportate dal noto quotidiano:

“Il patron è convinto che Garcia possa portare la stagione a termine almeno con gli obiettivi minimi: entrare nelle prime quattro accedendo così alla Super Champions e conquistare gli ottavi di finale alle spalle del Real Madrid nel girone. Si guarda intorno anche pensando alla prossima stagione, intriga Farioli capolista in Ligue 1 al Nizza, c’è stima per il lavoro di Palladino al Monza e Di Francesco al Frosinone, ma il presente vede Rudi Garcia sulla panchina. Nel calcio ovviamente tutto passa per i risultati, la partita di domani contro l’Empoli è un appuntamento molto importante e Garcia vuole stavolta una sosta più serena rispetto alle precedenti.”

Fonte foto: Flickr.com

