Il Napoli non deve sottovalutare Andreazzoli: spunta un dato

Il Corriere dello Sport si è focalizzato su qualche incontro passato tra il Napoli ed il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli.

Il Napoli di Rudi Garcia si prepara ad affrontare l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Nonostante il club toscano ha perso quasi tutte le sfide dall’inizio del campionato, il tecnico di Massa ha ottenuto esiti positivi negli incontri passati con il club partenopeo.

Di seguito l’analisi de Il Corriere dello Sport:

“I numeri parlano, magari a bassa voce, però suggerimenti ne inviano, e sembrano segnali, perché Napoli è il toccasana di Andreazzoli, una specie di attracco verso un mondo nuovo, e rivedendo gli highlights o semplicemente gli archivi, l’Empoli si concede un sorriso, forse pure un pizzico di fiducia. Dieci anni fa, Roma-Napoli divenne un pomeriggio particolare per Andreazzoli, al congedo dalla panchina che gli era stata affidata tre mesi prima, da salutare regalandosi una vittoria (2-1) inutile però appagante. Quando Empoli-Napoli (stagione 2018-2019) alimentò quasi un miraggio, la tendenza cominciò a prendere corpo: Farias e Di Lorenzo fissarono il 2-1. E nell’anno di grazia 2021-2022 l’Empoli va al di là dell’ottimismo più travolgente e costruisce una stagione capolavoro prendendosi sei punti su sei da un’avversaria alla quale toglie la possibilità di conquistare lo scudetto. All’andata, lo 0-1 è di Cutrone, in quelle che in gergo si chiamano partite sporche o anche perfide o magari diaboliche. Ma quella del ritorno è paradossale, scioccante, persino irragionevole e chi più ne ha più ne aggiunga: il Napoli all’80′ sta vincendo al Castellani per 2-0 (Insigne e Mertens), è in controllo, ha residue possibilità di credere in un sogno tricolore e però piomba nella sua prima, vera crisi ambientale, con quei dieci minuti di follia.”

