Rinnovo Politano, nuovi contatti durante la prossima sosta

Secondo Tuttosport a breve ci saranno nuovi contatti per finalizzare il rinnovo di Matteo Politano con il Napoli.

Il rinnovo di Matteo Politano potrebbe concretizzarsi in tempi brevi. Secondo il quotidiano Tuttosport durante la prossima sosta di campionato ci sarà probabilmente un altro incontro tra le due parti per risolvere al meglio la situazione.

Di seguito quanto riportato sulla vicenda:

“Il suo contratto scade il 30 giugno 2024, ma il club vanta un’opzione unilaterale per estendere il rapporto fino al 2025. Uno step che appare solamente una mera formalità. Durante la sosta, però, sono previsti nuovi contatti tra le parti per impostare il prolungamento del contratto fino al 2027 o 2028. Dettagli relativi a cifre e durata da stabilire nel prossimo summit, con l’obiettivo comune di allungare il contratto di Politano per ancora diverse stagioni. Aurelio De Laurentiis l’ha promesso la scorsa estate al classe 1993. Ed ora sta solo aspettando la chiamata del patron per chiudere e siglare l’accordo.”

