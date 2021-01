De Laurentiis pronto a sgambettare la Juventus per l’attaccante del Carpi

De Laurentiis sfida la Juventus per l’attaccante Giovannini del Carpi

Il giovane Romeo Giovannini si sta mettendo in luce in terza serie tanto da meritarsi il “premio” quale miglior classe 2001 della Serie C. L’attaccante è già un protagonista del Carpi di mister Pochesci e, soprattutto, nel mirino di club importanti. Seriebnews.com ha raccolto informazioni sull’attaccante: il Bari di De Laurentiis accelera per battere la concorrenza che comprende pure la Juventus.

