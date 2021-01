UFFICIALE – Giudice Sportivo: due turni a Nandez del Cagliari! In totale sono 5 i fermati

Il Giudice Sportivo ferma cinque calciatori: due turni di stop a Nandez del Cagliari

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, dopo il sedicesimo turno di campionato, ha fermato per due turni Nandez del Cagliari “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quarta sanzione); per avere, al 39° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente all’Arbitro espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli una mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione” e per uno Ismajli dello Spezia, Svanberg del Bologna, Castrovilli della Fiorentina e Goldaniga del Sassuolo.

Dal referto del Giudice Sportivo si apprende anche dell’ammenda comminata al Torino, reduce dal pareggio interno col Verona.

Le motivazioni esposte nel comunicato ufficiale: “Per responsabilità oggettiva: per non aver impedito, durante l’intervallo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ad un proprio collaboratore non identificato di rivolgere al Direttore di gara espressioni irriguardose”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis pronto a sgambettare la Juventus per l’attaccante del Carpi

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 7 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lotteria Italia: acquisto biglietto 5 mln ultimi 7-10 giorni