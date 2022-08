SportMediaset – È fatta! Fabian Ruiz al Psg: colpo da 23 milioni.

Fabian Ruiz, è fatta: colpo da 23 milioni! Sarà un nuovo giocatore del Psg.

“Lo spagnolo martedì a Parigi per visite e firma: pronto un contratto da 5 milioni l’anno fino al 2027. E la Vecchia Signora osserva interessata.

Uno degli ultimi effetti domino del calciomercato estivo si è appena azionato: nelle ultime ore il Paris Saint-Germain ha compiuto degli importanti passi avanti per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è prossimo allo sbarco in Francia: il Napoli incasserà una cifra attorno ai 22-23 milioni, lo spagnolo firmerà un quinquennale da 5 milioni l’anno. L’affare coinvolge indirettamente anche la Juventus: con l’arrivo di Fabian Ruiz, in casa PSG si sblocca Paredes. I bianconeri però hanno bisogno di liberare uno tra Rabiot e Arthur”.

