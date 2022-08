Corriere dello Sport – Raspadori dal primo minuto: ultime di formazione contro il Lecce.

Giacomo Raspadori, in soli trenta minuti, ha convinto mister Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Raspadori partirà titolare contro il Lecce. Il giocatore sta bene, è in forma, e inserito dietro ad Osimhen, dal primo minuto, farà emergere totalmente la sua personalità. Tuttavia, il tecnico azzurro, non sembrerebbe avere molti problemi di rosa, difatti con tre gare in otto giorni e il Liverpool all’orizzonte, l’allenatore è pronto a valutare novità di formazione, e sperimentare nuove soluzioni. Potrebbero essere tre, forse quattro, i cambi rispetto alla sfida del Franchi, con Politano e Juan Jesus che scalpitano.

