Corriere dello Sport – Ronaldo rifiuta Napoli: vuole solo il Chelsea.

Cristiano Ronaldo ha rifiutato il Napoli come papabile meta per la sua prossima stagione, nella sua testa, in realtà, ci sarebbe stato sempre e solo il Chelsea. Ciononostante, il Napoli, sembrerebbe essere l’ultima chance di Ronaldo per giocare in Champions League.

“Lui ritiene che il club azzurro non abbia molte chance di fare strada in Europa oltre il primo turno e tra l’altro è ancora animato dalla speranza di andare al Chelsea nonostante il muro di Tuchel”. Il quotidiano aggiunge: “Le chance di tingere di Blue la sua vita sono davvero ridotte e così lui farà di tutto per convincerlo a optare per l’azzurro. Fino all’ultimo istante utile”.

