Il Napoli deve recuperare quattro giocatori per essere davvero completo

Il quotidiano Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolare su quattro giocatori azzurri.

Il Napoli sta dimostrando di essere più che all’altezza di questo campionato. Gli azzurri sono meritatamente in vetta alla classifica di Serie A eppure per il quotidiano Repubblica a questa squadra manca ancora qualcosa.

Ecco quanto riportato:

“La verità è che ad oggi il campionato sembra un discorso tra Napoli e Milan. E a deciderlo può essere un qualunque evento, anche imponderabile. Nel caso del Napoli in particolare occorre recuperare a pieno quattro giocatori: Mertens, Lozano e Zielinski e Manolas. I primi due nulli contro la Salernitana, il terzo pure. Ma ha fatto un gol. Il quarto azzoppato da un malaugurato svarione le cui conseguenze si sono protratte nel tempo. Gli impegni ravvicinati e stressanti richiedono una risa interamente in piena efficienza per poter provare a competere fino al termine del campionato.”

