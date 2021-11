Il Napoli continua a studiare il profilo di Bremer: arriva una conferma

Secondo Fabrizio Romano, giornalista di SKY, il Napoli continua a studiare il profilo di Bremer, difensore centrale del Torino.

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Bremer, difensore che attualmente sta disputando il campionato di Serie A insieme al Torino. Le voci corrono già da un bel po’: recentemente c’è stata un ulteriore conferma. Parliamo del giornalista di SKY Fabrizio Romano che ha affermato:

“Il Napoli sta seguendo da vicino Bremer. Non è una trattativa ancora partita, ma è un calciatore che il Napoli (e non solo) tiene d’occhio per il futuro. Sta studiando il suo profilo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli deve recuperare quattro giocatori per essere davvero completo

Legia Varsavia-Napoli: in porta Meret, spazio a Demme e Juan Jesus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giappone, premier Kishida annuncia vittoria alle elezioni