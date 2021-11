Legia Varsavia-Napoli: in porta Meret, spazio a Demme e Juan Jesus

Il quotidiano Repubblica si concentra sulle eventuali scelte di Luciano Spalletti per la sfida tra Legia Varsavia e Napoli.

Mancano due giorni alla sfida di Europa League di ritorno tra Legia Varsavia e Napoli. Il quotidiano Repubblica riporta qualche probabile scelta di Luciano Spalletti.

“Toccherà a Meret, Huan Jesus, Demme e spera di collezionare qualche minuto anche Lobotka. Spalletti darà fiducia alle alternative in modo da mantenere alto il livello delle prestazioni e ipotecare il primo posto nel girone. Elmas e Petagna prenotano il bis dopo l’Arechi, Insigne resta in dubbio per il sovraccarico muscolare e Spalletti deciderà nei prossimi giorni.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, messaggio sui social rivolto ai tifosi in vista del Legia. Il Tweet

UFFICIALE – Buone notizie da Castel Volturno: Spalletti recupera due azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giappone, premier Kishida annuncia vittoria alle elezioni