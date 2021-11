UFFICIALE – Buone notizie da Castel Volturno: Spalletti recupera due azzurri

Buone notizie da Castel Volturno, Spalletti recupera due giocatori

Buone notizie da Castel Volturno. Luciano Spalletti recupera due azzurri in vista dei prossimi impegni. Come riportato dal Napoli nel consueto report giornaliero, Insigne e Ounas hanno svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra. Il tecnico del Napoli potrà contare su due elementi in più già a partire dalla gara di Europa League contro il Legia Varsavia.

