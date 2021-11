Napoli, giorno di riposo per gli azzurri: domani la ripresa degli allenamenti

La SSC Napoli comunica che gli allenamenti della squadra riprenderanno domani.

Dopo la vittoria contro la Salernitana, il Napoli si è guadagnato un giorno di riposo. Nella giornata di oggi infatti la squadra di Spalletti non si è allenata come di consueto, tuttavia domani gli allenamenti riprenderanno regolarmente. In questo modo il Napoli potrà prepararsi al meglio per la sfida di Europa League contro il Legia Varsavia, che avrà luogo in Polonia.

Ecco il comunicato della Società:

“Dopo il successo contro la Salernitana, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì in Polonia per la quarta giornata di Europa League (ore 18.45).”

