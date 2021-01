Juventus-Napoli, Insigne in conferenza: “Non dobbiam aver timore, daremo tutto per i tifosi”

Lorenzo Insigne parla in conferenza alla vigilia di Juventus-Napoli

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, sfiderà la Juventus nella finale di Supercoppa italiana. L’attaccante, domani sera, andrà a caccia anche del gol numero 100 in maglia azzurra:

“Ma sogno più la vittoria. L’importante è fare una grande prestazione. I complimenti sono belli, soprattutto quelli di Mancini, ma io cerco di lavorare e di migliorarmi ogni giorno”.

Come arriva il Napoli alla finale di Supercoppa?

“Abbiamo disputato una grande partita contro la Fiorentina e dobbiamo continuare così. Abbiamo preparato bene la partita di domani; la Juventus ha grandi campioni. Per la società e i tifosi questa coppa ha una grande importanza e io vedo i miei compagni concentrati. Chi ha fatto allenamento è andato forte come sempre. Non dobbiamo aver paura, dobbiamo solo fare le cose come sappiamo”

Juventus e Napoli si sono sfidate già nella finale di Coppa Italia…

“Sono passati sei mesi da quella serata, domani sarà un’altra partita. Spero che la squadra possa disputare una grande gara”.

Cosa dicono i compagni di nazionale Bonucci, Bernardeschi, Chiellini e Chiesa?

“Ci sentiamo spesso, abbiamo creato una chat per tenerci in contatto. In questi giorni, però, non li ho sentiti”.

