Juventus-Napoli, Gattuso in conferenza: “Juve grande squadra. Ho picchiato Pirlo più di suo padre”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa contro la Juventus.

L’attacco del Napoli – “Mertens sta stringendo i denti da quando è tornato, si allena 2-3 ore in più degli altri. Bisogna solo fargli i complimenti. Petagna ha lavorato bene, domani mattina valuteremo meglio le sue condizioni”.

Capitolo Juventus – “La Juve ha giocatori che hanno fatto sempre cose straordinarie, con grande mentalità. Dobbiamo rispettarli e se faremo le cose per bene avremo le nostre chances”.

Su Pirlo – “C’è grande amicizia tra noi, abbiamo iniziato a giocare presto insieme. Credo abbia preso più schiaffi da me che da suo padre nella vita. Abbiamo vinto tutto quello che dovevamo vincere. Lui è stato importante per la mia carriera e l’ho aiutato anche io. Vinca il migliore, ma resterà sempre un amico”.

Sull’arbitro – “Secondo me, Valeri è un professionista ed è un ottimo arbitro”

Sulla Juve – “La Juventus non ne sbaglia due di fila, lo dicono i numeri. Non dobbiamo cadere in trappola, dobbiamo metterci un po’ di attenzione in più. Alla Juve mancano i giocatori ma non è in crisi. E’ sempre una grande squadra, anche con le sue assenze”.

Di nuovo Juve-Napoli – “Domani sarà una partita diversa rispetto alla finale di Coppa Italia, ci arriviamo con un’identità diversa. Questo è uno sport diverso, si gioca ogni tre giorni. Per il covid, ogni giorno c’è paura di lasciare qualcuno per strada, anche per gli infortuni giocando sempre più”.

Su Juve-Napoli rinviata – “Per quell’episodio siamo stati bloccati dall’Asl, eravamo sul pullman e da parte mia e dei giocatori c’è grande rispetto per la società Juve, che è una grande società e composta da persone perbene. Dopo le chiacchiere le lasciamo fare agli altri. Quella di domani è una partita importante”.

