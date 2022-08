Verona-Napoli: il probabile schieramento in campo degli azzurri

Verona-Napoli sarà la gara di apertura del campionato azzurro

La Gazzetta dello Sport prova a prevedere lo schieramento in campo degli azzurri in occasione dell’esordio in campionato contro l’Hellas Verona del prossimo ferragosto.

Questo è quanto si legge:

“Si ricomincia a sudare oggi a Castel Volturno, dove le temperature da giorni sfiorano e talvolta sforano i 40 gradi. Spalletti inizierà a preparare la trasferta di Ferragosto a Verona. La formazione sulla carta sembra fatta, anche perché il mercato incide e così Zielinski è favorito per prendere il posto che sarebbe stato di Fabian nel centrocampo a tre“.

