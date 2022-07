Calciomercato, il Napoli potrebbe vendere Lozano e Zielinski

Il quotidiano Tuttosport afferma che il Napoli potrebbe considerare in uscita Hirving Lozano e Piotr Zielinski.

Il quotidiano Tuttosport si sofferma sul mercato del Napoli, in particolare quello in uscita. Tra i nomi che potrebbero lasciare il club ne spuntano due nuovi: Hirving Lozano e Piotr Zielinski.

“In lista di sbarco c’è sempre Politano, che ha manifestato il desiderio, oltre a Fabian Ruiz e Ounas, che hanno il contratto in scadenza nel 2023. Se ci fossero acquirenti anche per Zielinski e Lozano, il club non si sottrarrebbe dalla trattativa. Il Napoli si trasforma, mentre Spalletti lavora con la squadra in Trentino ormai da 5 giorni.”

